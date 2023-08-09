Bucak'ta kayalıklara çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Burdur'un Bucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil kayalıklara çarptı ve sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından sürücünün cenazesi Bucak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.