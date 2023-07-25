Bucak'ta Kamyonet Alev Alev Yandı
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Burdur'un Bucak ilçesinde seyir halindeki kamyonet alev alev yandı. Sürücü yangını söndüremeyince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak kamyonet kullanılamaz hale geldi.
Burdur'un Bucak ilçesinde seyir halindeki kamyonet alev alev yandı.
Fatih Kaya idaresindeki 06 CDS 879 plakalı Ford marka kamyonetten alevler yükselmeye başladı. Sürücü Kaya, kamyoneti yol kenarına çekerek alevlere müdahale etti. Yangını söndüremeyen sürücü durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken kamyonet kullanılamaz hale geldi. - BURDUR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel