Bucak'ta İneği Kuyudan Kurtarma Operasyonu Başarıyla Tamamlandı

Barbaros Mahallesi Kırankçay mevkisinde Adem Algül'ün kamyona yüklediği sırada kaçan ineklerden biri, sabah saatlerinde üzeri ağaç ve tahtalarla kapalı 20 metre derinliğindeki boş su kuyusuna düştü. İneğin sahibi Adem Algül durumu, Bucak Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, vinç kullanarak önce kuyuya indi. Ekipler iple bağladıkları ineği kuyudan çıkardı. 2 saatlik çalışma ile kurtarılan ve veteriner kontrolünden geçirilen inek, sahibine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel