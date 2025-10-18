Haberler

Bucak'ta İmam Hatip Okullarının 74. Yıl Dönümü Kutlandı

Burdur'un Bucak ilçesinde, Bucak Şehit Muhittin Talha Çalışkan Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen programda, imam hatip okullarının 74. kuruluş yıl dönümü kutlandı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte, müdür Osman Elitok imam hatipli olmanın önemine değinirken, 22. Dönem Antalya Milletvekili Burhan Kılıç da öğrencilere özel bir konuşma yaptı.

Burdur'un Bucak ilçesinde imam hatip okullarının 74. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla "İmam Hatipli olmak" konulu program gerçekleştirildi.

Bucak Şehit Muhittin Talha Çalışkan Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından Bucak Kültür Merkezi'nde düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Şiirlerin okunduğu programda konuşan Bucak Şehit Muhittin Talha Çalışkan Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Osman Elitok, "İmam hatip demek, ilimle imanı, akılla kalbi, dünyayla ahireti birleştiren bir anlayış demektir." dedi.

Programda 22. Dönem Antalya Milletvekili Burhan Kılıç, öğrencilere imam hatipli olmanın ayrıcalıklarıyla ilgili konuşma yaptı.

Kaynak: AA / Seher Özer - Güncel
