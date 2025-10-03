Bucak'ta İlkokul Öğrencilerine Trafik Eğitimi Verildi
Burdur'un Bucak ilçesinde, Atatürk İlkokulu'ndaki 27 ilkokul öğrencisine, Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından trafik kuralları hakkında eğitim verildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Atatürk İlkokulu'ndaki öğrencilere yönelik trafik eğitimi düzenledi.
Çocuk Trafik Eğitim Parkında verilen eğitimde, sokaklarda ve caddelerde yolun karşısına geçerken dikkat etmeleri gereken trafik kuralları hakkında 27 ilkokul öğrencisine eğitim, bilgilendirme ve farkındalık faaliyetleri yapıldı.
Kaynak: AA / Seher Özer - Güncel