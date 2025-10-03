Haberler

Bucak'ta İlkokul Öğrencilerine Trafik Eğitimi Verildi

Burdur'un Bucak ilçesinde, Atatürk İlkokulu'ndaki 27 ilkokul öğrencisine, Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından trafik kuralları hakkında eğitim verildi.

Çocuk Trafik Eğitim Parkında verilen eğitimde, sokaklarda ve caddelerde yolun karşısına geçerken dikkat etmeleri gereken trafik kuralları hakkında 27 ilkokul öğrencisine eğitim, bilgilendirme ve farkındalık faaliyetleri yapıldı.

Kaynak: AA / Seher Özer - Güncel
