Bucak'ta Ev Yangınında Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti
Burdur'un Bucak ilçesindeki Kızılseki köyünde çıkan ev yangınında yalnız yaşayan 92 yaşındaki Ayşe Aldemir hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, yaşlı kadının cansız bedenine ulaşıldı.
Burdur'un Bucak ilçesinde evinde yangın çıkan yaşlı kadın hayatını kaybetti.
Kızılseki köyünde taş yapılı müstakil bir evde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, evde yalnız yaşayan 92 yaşındaki Ayşe Aldemir'in cansız bedenine ulaşıldı.
Yaşlı kadının cenazesi morga kaldırıldı.