Bucak'ta Dur İhtarına Uymayan Araçta Uyuşturucu Ele Geçirildi

Burdur'un Bucak ilçesinde polis ekipleri tarafından dur ihtarına uymayan bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.