Bucak'ta Dur İhtarına Uymayan Araçta Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Burdur'un Bucak ilçesinde polis ekipleri tarafından dur ihtarına uymayan bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Burdur'un Bucak ilçesinde, polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan araçta uyuşturucu madde ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Bucak ilçesinde görevli polis ekipleri durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi. Polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan Tofaş marka otomobilin sürücüsü kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonrasında otomobil, 70 Evler Hastane mevkiinde durduruldu. Araçta yapılan adli aramada zulalı halde uyuşturucu madde bulundu. Polis ekipleri araçta bulunan O.B. ve G.K.B. isimli şahısları gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURDUR