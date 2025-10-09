Haberler

Bucak'ta Dünya Uzay Haftası Etkinliği Düzenlendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'un Bucak ilçesinde, İl Halk Kütüphanesi ve Bucak İlçe Halk Kütüphanesi işbirliğiyle düzenlenen Dünya Uzay Haftası etkinliğine 400 öğrenci katıldı. Öğrenciler, uzay çadırını ziyaret ederek gökyüzünün keşfine çıktılar.

Burdur'un Bucak ilçesinde Dünya Uzay Haftası etkinliği gerçekleştirildi.

Burdur İl Halk Kütüphanesi ile Bucak İlçe Halk Kütüphanesi işbirliğinde düzenlenen etkinliğe, 400 öğrenci katıldı.

Bucak Kültür Merkezi'ne yerleştirilen uzay çadırını gezen öğrenciler, gökyüzünün gizemli dünyasını keşfetti.

Öğrenciler, gezici kütüphaneyi de gezme fırsatı buldu.

Kaynak: AA / Seher Özer - Güncel
Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi

Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi
Sosyete bu iddiayı konuşuyor! Yasemin Ergene'den boşanma sonrası yeni aşk hamlesi

Boşanır boşanmaz sürpriz hamle! Sosyete bu aşkı konuşuyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Clinton bombayı patlattı: Trump askeri harekata hazırlanıyor

Clinton bombayı patlattı: Trump o ülkeye askeri harekat düzenleyecek
Sosyete bu iddiayı konuşuyor! Yasemin Ergene'den boşanma sonrası yeni aşk hamlesi

Boşanır boşanmaz sürpriz hamle! Sosyete bu aşkı konuşuyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.