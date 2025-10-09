Bucak'ta Dünya Uzay Haftası Etkinliği Düzenlendi
Burdur'un Bucak ilçesinde, İl Halk Kütüphanesi ve Bucak İlçe Halk Kütüphanesi işbirliğiyle düzenlenen Dünya Uzay Haftası etkinliğine 400 öğrenci katıldı. Öğrenciler, uzay çadırını ziyaret ederek gökyüzünün keşfine çıktılar.
Burdur'un Bucak ilçesinde Dünya Uzay Haftası etkinliği gerçekleştirildi.
Burdur İl Halk Kütüphanesi ile Bucak İlçe Halk Kütüphanesi işbirliğinde düzenlenen etkinliğe, 400 öğrenci katıldı.
Bucak Kültür Merkezi'ne yerleştirilen uzay çadırını gezen öğrenciler, gökyüzünün gizemli dünyasını keşfetti.
Öğrenciler, gezici kütüphaneyi de gezme fırsatı buldu.
Kaynak: AA / Seher Özer - Güncel