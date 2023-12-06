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Bucak'ta DEAŞ Üyesi Hükümlü Yakalandı

6 Aralık 2023 19:50 Son Güncelleme: 19:52 Abone Ol

Burdur'un Bucak ilçesinde hakkında terör örgütü DEAŞ'a üye olma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonla A.Ş. gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.