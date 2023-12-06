Bucak'ta DEAŞ Üyesi Hükümlü Yakalandı
Burdur'un Bucak ilçesinde hakkında terör örgütü DEAŞ'a üye olma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonla A.Ş. gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.
Burdur'un Bucak ilçesinde hakkında terör örgütü DEAŞ'a üye olma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, DEAŞ terör örgütü üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan A.Ş'nin Kayı köyündeki bir evde saklandığı tespit edildi.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla A.Ş. gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.