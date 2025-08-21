Bucak'ta Damat Katili Kayınpeder Tutuklandı

Burdur'un Bucak ilçesinde tartıştığı damadını silahla ölümüne neden olan A.Ş., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Burdur'un Bucak ilçesinde tartıştığı damadını silahla öldüren zanlı tutuklandı.

Fatih Mahallesi'nde tartıştığı damadı Deniz Top'u (35) silahla öldüren kayınpeder A.Ş'nin (63) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürme suçundan" tutuklandı.

Dün Deniz Top ile kayınpeder A.Ş. arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesiyle, A.Ş. damadını av tüfeğiyle vurarak yaralamış, hastaneye kaldırılan Deniz Top yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamış ve zanlı gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel
