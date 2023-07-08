Bucak'ta Çimento Fabrikasında İşçi Hayatını Kaybetti
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Burdur'un Bucak ilçesindeki bir çimento fabrikasında çalışan bir işçi, üzerine taş dökülmesi sonucu hayatını kaybetti. İşçi, tıkanıklığı açmak için çukura indiği sırada taş malzeme üzerine döküldü. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi ancak işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, savcının incelemesinin ardından Bucak Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Burdur'un Bucak ilçesindeki bir çimento fabrikasında üzerine taş dökülen işçi hayatını kaybetti.
Çimento fabrikasında taş kırıcı bölümünde çalışan Hasan Hüseyin Yılmaz (47) taşın döküldüğü çukura inerek tıkanıklığı açmaya çalıştı.
Tıkanıklığın bir anda açılmasıyla Yılmaz'ın üzerine yukarıdan gelen taş malzeme döküldü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, çukurdan çıkarılan Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
İşçinin cenazesi savcının incelemesinin ardından Bucak Devlet Hastanesi morguna götürüldü.