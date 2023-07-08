Bucak'ta Çimento Fabrikasında İşçi Hayatını Kaybetti

Burdur'un Bucak ilçesindeki bir çimento fabrikasında çalışan bir işçi, üzerine taş dökülmesi sonucu hayatını kaybetti. İşçi, tıkanıklığı açmak için çukura indiği sırada taş malzeme üzerine döküldü. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi ancak işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, savcının incelemesinin ardından Bucak Devlet Hastanesi morguna götürüldü.