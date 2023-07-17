Bucak'ta çıkan yangında tarım arazisi ve saman balyaları kül oldu

Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan yangında saman balyaları ve 300 dekarlık tarım arazisi kül oldu. Yangın kontrol altına alındı ve inceleme başlatıldı.

Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan yangında saman balyaları ve 300 dekarlık tarım arazisi kül oldu.

Yangın, saat 19.30 sıralarında Bucak ilçesi Atilla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Deliktaş mevkiinde bulunan tarım arazisinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanları görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye Bucak Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerin ve vatandaşların traktörleriyle verdiği yaklaşık 1 saatlik mücadele sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 300 dekar tarım arazisi ve çok sayıda saman balyası yanarak küle döndü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR