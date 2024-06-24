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Bucak'ta çıkan yangında balya makinesi ve samanlar zarar gördü

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Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan yangında balya makinesi ile samanların bulunduğu yaklaşık 9 dekarlık arazi zarar gördü. Üzümlübel köyünde Murat S'ye ait arazide balya makinesi alev aldı. Alevler, makineden samanların bulunduğu araziye sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında balya makinesi ile samanların bulunduğu yaklaşık 9 dekarlık arazi zarar gördü.

Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan yangında balya makinesi ile samanların bulunduğu yaklaşık 9 dekarlık arazi zarar gördü.

Üzümlübel köyünde Murat S'ye ait arazide balya makinesi alev aldı.

Alevler, makineden samanların bulunduğu araziye sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında balya makinesi ile samanların bulunduğu yaklaşık 9 dekarlık arazi zarar gördü.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma İtfaiye Burdur Bucak Tarım Yaşam Güncel Haberler

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