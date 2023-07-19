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Bucak'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

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Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale eden ekipler, yangını yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu kontrol altına aldı. Yangında 1 hektar alan zarar gördü.

Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangında 1 hektar alan zarar gördü.

Bucak ilçesine bağlı Karaot köyünde çıkan orman yangınına, Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 4 uçak, 6 arazöz, 2 su tankeri, 2 ilk müdahale aracı ile müdahalede bulunuldu. Ekiplerin havadan ve karadan yoğun çaba sarf ettiği yangın, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Yangında 1 hektar alan zarar gördü. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Burdur Güncel Haberler

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