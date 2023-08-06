Bucak'ta çıkan ev yangını ormana sıçramadan söndürüldü

Burdur'un Bucak ilçesinde evde çıkan yangın ormana sıçramadan ekipler tarafından söndürüldü.

Olay, saat 15.15 sıralarında Taşyayla köyü Belenkuyu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Belenkuyu'ya ait olduğu öğrenilen evin bacasından yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri, Bucak Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ev yangınının ormanın kıyısında olmasından dolayı arazözlerin de destek verdiği yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın söndürme çalışmalarına 3 itfaiye, 4 arazöz katılırken, ambulansta herhangi bir yaralanmaya karşı hazır bulundu. Yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Yapılan ön incelemede yangının bacadan çıktığı öğrenildi. - BURDUR