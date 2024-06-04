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Bucak'ta çiftçi cinayeti davası ertelendi

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Burdur'un Bucak ilçesinde çiftçi Gökhan Tombak'ın av tüfeğiyle vurularak öldürülmesine ilişkin 6 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşma, yeni tanıkların dinlenmesi ve dosyadaki eksiklerin giderilmesi için ertelendi.

Burdur'un Bucak ilçesinde çiftçi Gökhan Tombak'ın av tüfeğiyle vurularak öldürülmesine ilişkin 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Burdur Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 5. duruşmasına, tutuksuz sanıklar Hasan U, Emrah T, Ahmet U, Ahmet S, Selahattin A, Muhammet A. ile maktulün yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti yeni tanıkların dinlenmesi ve dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Maktulün eşi Asuman Tobak, adliye çıkışında gazetecilere, "Yeterli delillerimiz olmasına rağmen hala sanıklar tutuklanmıyor. Ölenin hiçbir hakkı yokmuş. Yine mutsuzuz." dedi.

Maktulün ağabeyi Gürel Tombak da davada bir sonuç çıkacağına inandıklarını belirterek, "Adalete güvenimiz sonsuz, elimizden geldiği kadar sonuna kadar bu işi devam ettireceğiz." diye konuştu.

Karaaliler köyünde çiftçilikle uğraşan GökhanTombak (38), 1 Aralık 2022'de evinin önünde ölü bulunmuş, başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden Emrah T. ve Hasan U. tutuklanmıştı.

Hazırlanan iddianamede, Emrah T'nin "tasarlayarak kasten öldürme", Hasan U'nun "öldürmeye azmettirme" ve diğer 4 sanığın ise "öldürmeye yardım etme" suçlarından cezalandırılması istenmişti. Yargılama sürecinde Emrah T. ve Hasan U. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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