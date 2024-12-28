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Bucak Salebi Kış Aylarının Vazgeçilmezi

Bucak Salebi Kış Aylarının Vazgeçilmezi
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Burdur'un Bucak ilçesinde Toros Dağları'ndan elde edilen salep, kış aylarında büyük talep görüyor. Orkide yumrularından üretilen Bucak salebi, eşsiz aromasıyla Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor ve kışın içleri ısıtıyor.

Burdur'un Bucak ilçesinde Toros Dağları'nın yüksek kesimlerindeki orkide bitkisinin yumrularından elde edilen salep, soğuk havaların etkisini artırmasıyla en fazla talep gören içecekler arasında yer alıyor.

İlçedeki yaklaşık 1000 rakımlı Toros Dağları'nın eteklerinde yaşayan köylüler, yaz aylarında orkide yumrularını toplayarak kaynattıktan sonra yaklaşık 6 ay güneş altında kurutuyor.

Kurutulan yumrular ilçedeki tüccarlar tarafından satın alınarak önce taş değirmende öğütülüyor, ardından toz haline getirilerek inek sütü ve şekerle buluşturuluyor.

Kısık ateşte ağır ağır kaynatılarak yaklaşık 45 dakika pişirilen salep, ardından servis ediliyor.

Kış aylarının vazgeçilmez içeceği olan Bucak salebi, eşsiz aroması ile damaklarda farklı bir lezzet bırakıyor. İlçede yapılan salep, tüccarlar tarafından Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.

Salep, ilçede yaz aylarında ise dondurmada kullanılıyor.

" Türkiye'nin bütün illerine gönderiyoruz"

Salep tüccarı Aziz Gündüz, AA muhabirine, Toroslar'da yetişen orkidelerin nisan, mayıs ve haziran aylarında toplandığını söyledi.

Salebin kilogramının 6 bin liraya satıldığını belirten Gündüz, "Toros Dağları'nın zirvelerinde yetişen salebin aroması ve kokusu eşsiz olur. Bucak salebinin ünü tüm Türkiye'ye yayıldı. Türkiye'nin bütün illerine gönderiyoruz. Müşterilerimiz arasında siyasetçiler ve sanatçılar da yer alıyor." dedi.

Gündüz, 1 litre süte 2 çay kaşığı salep tozu konulduğunu dile getirerek, "Kış aylarında insanların içini ısıtıyor. Yaz aylarında da dondurmaya ayrı lezzet katıyor." ifadesini kullandı.

İlçede sıcak salep satan işletmenin sahibi Umut Tuğcu ise "Antalya'ya giden bazı tatilciler Bucak salebinin tadını bakmak için yollarını 30 kilometre uzatıp ilçemize uğruyor. Kış aylarında salebe büyük ilgi var. Tadı, aroması ve kokusu çok seviliyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Süleyman Elçin - Güncel
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