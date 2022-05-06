Bucak Belediyesinden "En Güzel Pencere, Balkon, Teras ve Bahçe Yarışması"
AA - Bilal Altıok - Güncel
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Bucak ilçesinde "En Güzel Pencere, Balkon, Teras ve Bahçe Yarışması" düzenlenecek.
BAHÇE, OSMANİYE (AA) - Bucak ilçesinde "En Güzel Pencere, Balkon, Teras ve Bahçe Yarışması" düzenlenecek.
Bucak Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Bucak'ımızı Birlikte Güzelleştiriyoruz" sloganıyla üçüncüsü düzenlenecek yarışmaya başvurular başladı.
Yarışmaya katılmak isteyenlerin 6 Haziran'a kadar pencere, balkon, teras ve bahçelerinin farklı açıdan çekilen 3 fotoğrafını "parkbahceler@bucak.bel.tr" mail adresine ulaştırması gerekiyor.
Yarışmanın sonuçları 10 Haziran'da belediyenin internet adresinden açıklanacak.
AA / Bilal Altıok - Güncel