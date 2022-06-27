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Buca Seyirtepe Yangını Kontrol Altına Alındı

ANKA - Güncel
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İzmir'in Buca ilçesi Seyirtepe mevkisinde ağaçlık alanda çıkan yangın 3 helikopter, 2 uçak ve 20 arazözün müdahalesiyle yaklaşık bir saatte kontrol altına alındı.

İzmir'in Buca ilçesi Seyirtepe mevkisinde ağaçlık alanda çıkan yangın 3 helikopter, 2 uçak ve 20 arazözün müdahalesiyle yaklaşık bir saatte kontrol altına alındı.

Yangın, bugün saat 12.00 sıralarında Buca ilçesine bağlı Seyirtepe mevkisindeki ağaçlık alanda çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 uçak, 3 helikopter ve 20 arazöz yerleşim bölgesine yakın olan yangına hızla müdahale etti. Alevler yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.

ANKA / Güncel

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