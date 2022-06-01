Buca parkları yaza hazırlanıyor - Haberler

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Buca parkları yaza hazırlanıyor

Bültenler - Güncel
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Buca parkları yaza hazırlanıyor

TÜRKİYE'nin en kalabalık ilçelerinden biri olan ve yeşil alanlarını sürekli artırma hedefiyle projeler yürüten Buca Belediyesi, hava sıcaklıklarının birden bire artmasıyla birlikte park ve yeşil alanlarda kuru ot yangınlarına karşı mesai temposunu yükseltti.

Geçtiğimiz yıllarda Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın da sahaya inerek emekçilerle birlikte yaptığı hummalı çalışmalar, haziran sonuna kadar sürecek.

Buca Belediyesi, Bucalı çocukların yaz tatilinde gönüllerince eğlenmesi için, çalışmalarına hız kazandırdı. Sıcaklıkların birden artışıyla hızla sararan yabani otları biçme işlemi olan kosaya aralıksız devam eden Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki pek çok parkı yaza hazırladı.

YANGIN RİSKİNE KARŞI HIZLI ÇALIŞMA

Parklardaki yabani ot biçme çalışmalarının yüzde 65 tamamlandığını belirten yetkililer, yüksek yangın riski taşıyan kuru otların hızla biçildiğini ve çim biçme işlemlerinin de sürdüğünü kaydettiler. Bu işlemlerin öz kaynaklarla yapıldığına dikkat çeken yetkililer, parkların yaza hazırlanmasının ardından yenileme işlerinin başlayacağının müjdesini verdiler.

Bültenler / Güncel

Buca Belediyesi Erhan Kılıç Haziran Yangın Güncel Haberler

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