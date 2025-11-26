Buca Onat Tüneli İnşaatı Mahalle Sakinlerini Sokağa Döktü

İZMİR'in Bornova ilçesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Buca Onat Tüneli inşaatı nedeniyle evlerinde hasar oluşan mahalle sakinleri, mağduriyetlerinin giderilmediği gerekçesiyle çalışmalara tepki gösterdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen Buca Onat Tüneli inşaatı nedeniyle birçok evde hasar oluştu. Çalışmalardan etkilenen mahalle sakinleri, mağduriyetlerinin giderilmediği gerekçesiyle tepki gösterdi. Buca ilçesinin Ufuk Mahallesi ile Bornova ilçesinin Çamkule Mahallesi arasında yer alan tünelin Çamkule şantiyesinde toplandı. Vatandaşlar, davul eşliğinde 'Cemil Tugay istifa', 'Atamer burada, Cemil Başkan nerede?', 'Cemil Başkan göreve' sloganları attı.

Atamer Mahallesi Muhtarı Şenay Korkmaz (55), tünel çalışmalarına tepki göstermek için bir araya geldiklerini belirterek, "Gitgide evler paramparça oldu, bunun durdurulması için artık ne yapmak gerekiyor? Mahalle sakinleri burada ve çok mağduruz. Devletimizin bu işe el koymasını istiyoruz. Bu iş böyle giderse, can kaybı da yaşayabiliriz. Biri buna dur demeli" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kamulaştırma için yaptığı teklifin yeterli bulunmadığını anlatan Korkmaz, "Büyükşehir sadece kira yardımı yapıyor, vatandaş da buna güvenemiyor. Kamulaştırma ücretleri düşük bulunduğu için teklif kabul edilmiyor. Güvenilse kiraya çıkılacak, ücret tatmin etse kamulaştırma yapılacak. Vatandaş şu an yerinden yurdundan olmak istemiyor, bekliyoruz." diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Azra Bayram (20) da 1,5 yıldır korku içinde yaşadıklarını dile getirerek, can güvenliği endişesi taşıdıklarını ifade etti. Bayram, "2 gün önceki tünel çalışması, evimizde bizi 8 büyüklüğünde bir deprem gibi salladı. Korkuyla dışarıya çıktık. 2 gün ara verip 3'üncü gün yine çalışmaya devam ediyorlar. Buradan soruyorum, illa birinin ölmesi mi gerekiyor? Enkaz kaldırma çalışmalarında 'halkımızın yanındayız' demeleri mi gerekiyor? Biz öldükten sonra kimse bize 'yanınızdayız' demesin." dedi.

Sorunun çözülmesini istediklerini vurgulayan Bayram, şöyle devam etti:

"Başımıza yıktıkları evlerimizi geri istiyoruz. Biz tünelin yapılmasını istemedik, imza da toplanmadı. Onların dev projesinin faturası niçin bize kesiliyor? Bir an önce İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın mahallemize gelmesini, evimize gelip çayımızı içmesini ve tünel sarsıntısında oturduğu koltuğun nasıl titrediğini hissetmesini istiyorum."