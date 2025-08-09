Buca Erkek Öğrenci Yurdu 2025-2026 Yılları Boyunca Kapalı Kalacak
Dokuz Eylül Üniversitesi, yapı güvenliği ve deprem riski nedeniyle Buca Erkek Öğrenci Yurdu'nun kapalı tutulacağını duyurdu. Alternatif yurt imkanları üzerinde çalışmalar sürdürülüyor.
Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), yapı güvenliği ve deprem riski nedeniyle Buca Erkek Öğrenci Yurdu binasının 2025-2026 akademik yılı boyunca kapalı tutulacağını bildirdi.
Üniversiteden yapılan açıklamada, yurt binasında teknik incelemeler yapıldığı ifade edildi.
Yapı güvenliği ve deprem riski nedeniyle binanın 2025-2026 akademik yılı boyunca kapalı tutulmasına karar verildiği kaydedildi.
Öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için alternatif yurt imkanları için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel