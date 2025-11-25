Buca'daki Yangında Kamyonet Kullanılamaz Hale Geldi

İzmir'in Buca ilçesinde, boş alandaki atık yığınında çıkan yangında bir kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Seyhan Mahallesi 718. Sokak'taki plastik, tekstil ürünleri ve moloz birikintilerinin bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında alevlerin arasında kalan Adem Yenilmez'e (42) ait 61 AFK 686 plakalı kamyonet ve kasası kullanılamaz hale geldi.

Evindeyken yangın haberini alıp olay yerine geldiğini belirten Yenilmez, kamyonetinin yanmasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Kamyonetini, nakliye firmasına yakın olduğu için kendi imkanlarıyla çöplerden temizlediği alana park ettiğini aktaran Yenilmez, bu alandaki yangınlardan hem kendisinin hem de mahalle sakinlerinin rahatsız olduğunu ifade etti.