Buca'daki Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor
Buca'da devam eden orman yangınına 4 uçak, 5 helikopter, 15 arazöz ve diğer ekipmanlarla müdahale ediliyor. Yangına ilk müdahale 10 dakika içinde yapıldı ve çalışmaların iyiye gittiği bildirildi. Yangın nedeniyle İzmir-Aydın Otoyolu'nda trafik kontrollü olarak sağ yönünde kısıtlanmış durumda.
Buca'daki orman yangına 4 uçak, 5 helikopter, 15 arazöz, 7 su ikmal ve 4 dozer ile müdahale devam ediyor. Alevlere ilk müdahale 10 dakika içinde yapıldığı öğrenilirken, çalışmaların iyiye gittiği belirtildi. Yangın sebebiyle İzmir- Aydın Otoyolu'nda İzmir yönüne trafik tedbir amacıyla kontrollü olarak sağlanıyor.
Haber-Kamera: Tolga TAHÇI/İZMİR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel