Buca'daki Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Buca'daki orman yangına 4 uçak, 5 helikopter, 15 arazöz, 7 su ikmal ve 4 dozer ile müdahale devam ediyor. Alevlere ilk müdahale 10 dakika içinde yapıldığı öğrenilirken, çalışmaların iyiye gittiği belirtildi. Yangın sebebiyle İzmir- Aydın Otoyolu'nda İzmir yönüne trafik tedbir amacıyla kontrollü olarak sağlanıyor.

Haber-Kamera: Tolga TAHÇI/İZMİR,