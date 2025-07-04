Buca'daki Orman Yangınına 'Alev Savaşçıları' Müdahale Ediyor

İzmir'in Buca ilçesinde dün çıkan orman yangınına müdahale eden orman işçileri, "yeşil vatan" için yorulmadan mücadele veriyor.

Buca ilçesine bağlı Zafer Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan ve Menderes ilçesine sıçrayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Günlerdir çeşitli yerlerde çıkan orman yangınları nedeniyle neredeyse dinlenmeden çalışan kara ekipleri de yanan alanların içerisine korkusuzca girerek, alevlerin yeniden yükselmesini önlemeye çalışıyor.

Şiddetli rüzgar ve sıcak havanın etkili olduğu bölgede ormanların ve evlerin zarar görmemesi için çalışan "alev savaşçıları", uykusuzluk ve yorgunluklarına rağmen ormanları korumak için mücadeleyi sürdürüyor.

"Yangını söndürmekten başka bir şey düşünmüyoruz"

Orman işçisi Mehmet Türen, AA muhabirine, 18 saattir sahada olduklarını söyledi.

Yangın nedeniyle doğada oluşan tahribatı gördüğünde duygu dolu anlar yaşadığını anlatan Türen, "6 gündür yangınlardayız. En son Akhisar'a gittik, oradan buraya geldik. Bizim davamız bu. Söndüreceğiz. Hiç uyku yok ama Allah'ın izniyle yangını kontrol altına almaya çalışıyoruz. İzmir'de birçok yangın çıktı, mücadele ediyoruz. Bu manzaraları görünce bazen ağlama isteği duyuyorum ama bizim mücadelemiz şudur, biz yangını söndürmekten başka bir şey düşünmüyoruz." dedi.

Oğuzhan Doğan ise göreve 1 ay önce başladığını ve bu süreçte yaklaşık 25 yangına müdahale ettiğini belirtti.

Ekip arkadaşlarıyla yangına karşı büyük mücadele verdiklerini aktaran Doğan, şunları kaydetti:

"Zor anlar yaşadık, çok ormanımız yandı, içimiz parçalandı ama kurtarabildiğimiz alanlar için mutluyuz. Vatanımız sağ olsun elimizden geldiğince... Orman demek, çevre demek, yeşil demek, hayat demek. Çünkü onlar da bizim gibi yıllarca yetişiyor. Bir ağacın yetişmesi 30-40 yılı buluyor, bu boya gelmesi için. Böyle yanınca... İnsan evladı ölse böyle üzülür. Biz de öyle üzüntü içinde elimizden geldiğince çalışıyoruz. Bazen aramızda duygulanan, ağlayan arkadaşlarımız oluyor."

Arazöz operatörü olarak görev yapan ve 11 yıldır yangınlarla mücadele ettiğini söyleyen Ersin Öztürk de, "Hiç durmadan 7/24 çalışıyoruz. 'Yeşil vatan'ı korumak için canla başla mücadelemize devam ediyoruz. Biz mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.