Buça'daki kilise bahçesinden çıkarılan 46 ceset DNA incelemesi için numaralandı - Haberler

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Buça'daki kilise bahçesinden çıkarılan 46 ceset DNA incelemesi için numaralandı

AA - Güncel
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Buça'daki kilise bahçesinden çıkarılan 46 ceset DNA incelemesi için numaralandı

Toplu mezarın bulunduğu alan Çıkarılan cesetler Devam eden arama çalışmaları Aziz Andrea Kilisesi KİEV - Katliam iddialarıyla gündeme gelen Buça'da Aziz Andrea Kilisesi'nin bahçesinde yapılan kazıda ortaya çıkarılan 46 ceset, DNA incelemelerinin yapılması için numaralandırılarak...

Toplu mezarın bulunduğu alan

Çıkarılan cesetler

Devam eden arama çalışmaları

Aziz Andrea Kilisesi KİEV - Katliam iddialarıyla gündeme gelen Buça'da Aziz Andrea Kilisesi'nin bahçesinde yapılan kazıda ortaya çıkarılan 46 ceset, DNA incelemelerinin yapılması için numaralandırılarak torbalara yerleştirildi.

Buça'daki kilise bahçesinden çıkarılan 46 ceset DNA incelemesi için numaralandı

Buça'daki kilise bahçesinden çıkarılan 46 ceset DNA incelemesi için numaralandı

Buça'daki kilise bahçesinden çıkarılan 46 ceset DNA incelemesi için numaralandı

AA / Güncel

Katliam, Aziz, Dna, Güncel, Haberler

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