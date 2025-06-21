Buca'daki Grev 4. Gününde, Çöpler Birikti

Buca'daki Grev 4. Gününde, Çöpler Birikti
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İzmir'in Buca ilçesinde DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası üyeleri, maaş talebiyle başlattıkları grevde 4. güne girdi. Grev nedeniyle çöplerin toplanmaması sonucu sokaklarda çöp yığınları oluştu.

İZMİR'in Buca ilçesinde Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Genel-İş Sendikası üyesi bazı çalışanların iş bırakmasıyla başlayan grev, 4'üncü gününde de sürüyor. Grev nedeniyle çöpler toplanmazken, bazı sokaklarda çöpler birikti.

Buca Belediyesi'nde görev yapan DİSK'e bağlı Genel İş'e üye bazı çalışanlar, ortalama olarak kişi başı 150 bin lira maaş alacakları olduğu gerekçesiyle 18 Haziran'da iş bıraktı. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, önceki gün işçilerle görüştü ancak görüşmeden uzlaşma çıkmadı. Grevin 4'üncü gününde çöpleri toplanmayan ilçenin bazı noktalarında çöp yığınları oluştu. Biriken çöpler kaldırımlara ve yollara taştı.

'ÇÖPLER BİR AN ÖNCE TOPLANMALI'

Buca'da yaşayan tekstil atölyesi sahibi Kerem Öncel (27), "Öğrenciliğim de burada geçti. 10 yıldır Buca'da yaşıyorum. Yaşadığım sürece 2 ayda bir sürekli bu çöp yığınları oluyor. Maaş alamadıkları gibi çeşitli nedenler sunuyorlar. İnanmıyorum. Bence keyfi bir durum. Tanıdığım işçiler de var, kart basıp işe gitmiyorlar. Rezillik. Benim de dükkanımın önünde bir ton atık duruyor ve bunlar tekstil atığı. Tutuşsa söndüremezler" dedi. Biriken çöpler nedeniyle etrafa pis kokular yayıldığını söyleyen kuş yemi satan Zekiye Demir (68) ise "Koskoca İzmir'in göbeğinde böyle pislik olur mu? Ayıp. Çöpler bir an önce toplanmalı" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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