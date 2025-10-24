Buca'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 82 Bin Makaron Ele Geçirildi
İzmir'in Buca ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda ruhsatsız tabanca, uyuşturucu maddeler ve büyük miktarda makaron ile tütün ele geçirildi. Şüpheli B.B. gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri düzenledikleri operasyonda, bir adreste, ruhsatız tabanca, bir miktar uyuşturucu, 82 bin 500 doldurulmuş makaron, 16 kilogram nargile tütünü, 10 elektronik sigara, 40 kilo kıyılmış tütün ele geçirdi.
Şüpheli B.B. gözaltına alındı.
