Buca'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 82 Bin Makaron Ele Geçirildi

İzmir'in Buca ilçesinde çeşitli miktarlarda uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve makaronla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri düzenledikleri operasyonda, bir adreste, ruhsatız tabanca, bir miktar uyuşturucu, 82 bin 500 doldurulmuş makaron, 16 kilogram nargile tütünü, 10 elektronik sigara, 40 kilo kıyılmış tütün ele geçirdi.

Şüpheli B.B. gözaltına alındı.