İzmir'de silah ve uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
İzmir'in Buca ilçesinde düzenlenen operasyonda 4 ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ve uyuşturucu hap ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İnönü Mahallesi'nde N.Ö. ve H.Ö'nün ikamet ve iş yerlerine baskın gerçekleştirdi.
Aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ve bu silahlara ait 204 fişek ile 1173 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
İki şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel