Buca'da Uyuşturucu Ticareti Hafifletildi: 2 Bin 246 Hap Ele Geçirildi
İzmir'in Buca ilçesinde yapılan operasyonda, 2 bin 246 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Şüpheli M.G. gözaltına alındı.
İzmir'in Buca ilçesinde evinde 2 bin 246 sentetik ecza hapı ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik yapılan çalışmalarda, M.G'nin Göksu Mahallesi'ndeki evine baskın gerçekleştirdi.
Aramalarda 2 bin 246 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Şüpheli M.G. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel