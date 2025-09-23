Haberler

Buca'da Uyuşturucu Ticareti Hafifletildi: 2 Bin 246 Hap Ele Geçirildi

Buca'da Uyuşturucu Ticareti Hafifletildi: 2 Bin 246 Hap Ele Geçirildi
İzmir'in Buca ilçesinde yapılan operasyonda, 2 bin 246 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Şüpheli M.G. gözaltına alındı.

İzmir'in Buca ilçesinde evinde 2 bin 246 sentetik ecza hapı ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik yapılan çalışmalarda, M.G'nin Göksu Mahallesi'ndeki evine baskın gerçekleştirdi.

Aramalarda 2 bin 246 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Şüpheli M.G. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
