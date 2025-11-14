Buca'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Kilo Sentetik Madde Ele Geçirildi
İzmir'in Buca ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 6 kilo 940 gram sentetik uyuşturucu ile 750 gram ham madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli S.E. tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir adreste uyuşturucu bulunduğu ve sokak satıcıları tarafından dağıtılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Operasyon düzenleyen ekipler, 6 kilo 940 gram sentetik uyuşturucu ve 750 gram ham madde ele geçirdi.
Yakalanan şüpheli S.E, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
