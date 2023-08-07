Buca'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Gözaltına Alındı, 1'i Tutuklandı

İzmir'in Buca ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen evdeki 2 kişi gözaltına alındı, 1'i tutuklandı. Evde yapılan aramada satışa hazır halde 172 gram sentetik uyuşturucu, 29 gram kokain, 60 sentetik hap, hassas terazi, tabanca, pompalı tüfek ve bu silahlara ait 16 fişek ele geçirildi. H.K. hakimlikçe tutuklandı, K.U. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.