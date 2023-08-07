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Buca'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Gözaltına Alındı, 1'i Tutuklandı

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İzmir'in Buca ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen evdeki 2 kişi gözaltına alındı, 1'i tutuklandı. Evde yapılan aramada satışa hazır halde 172 gram sentetik uyuşturucu, 29 gram kokain, 60 sentetik hap, hassas terazi, tabanca, pompalı tüfek ve bu silahlara ait 16 fişek ele geçirildi. H.K. hakimlikçe tutuklandı, K.U. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir'in Buca ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen evdeki 2 kişi gözaltına alındı, 1'i tutuklandı.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yapıldığı şüphesiyle bir eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada satışa hazır halde 172 gram sentetik uyuşturucu, 29 gram kokain, 60 sentetik hap, hassas terazi, tabanca, pompalı tüfek ve bu silahlara ait 16 fişek ele geçirildi, H.K. ile K.U gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.K. hakimlikçe tutuklandı, K.U. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel

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