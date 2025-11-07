Buca'da Uyuşturucu Operasyonu: 14 Bin Sentetik Hap Ele Geçirildi
İzmir'in Buca ilçesinde düzenlenen operasyonla 14 bin 867 sentetik hap ele geçirildi. Balıkesir'den uyuşturucu getiren 10 kişi gözaltına alındı.
Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Balıkesir'den Buca'nın Göksu Mahallesi'ne uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. Önceki gün harekete geçen polis, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Şüpheliler K.Y., K.G., Y.G., H.E.B., A.O., B.D., O.D., H.B.K., A.Ö.K. ve K.S. gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda; 14 bin 867 sentetik hap ile uyuşturucu satışından elde edilen 147 bin 100 TL para ele geçirildi. 10 şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.