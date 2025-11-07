Buca'da Uyuşturucu Operasyonu: 14 Bin Sentetik Hap Ele Geçirildi

İZMİR'in Buca ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 14 bin 867 sentetik hap ele geçirildi. Balıkesir'den İzmir'e uyuşturucu getirdiği belirlenen 10 şüpheli, gözaltına alındı.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Balıkesir'den Buca'nın Göksu Mahallesi'ne uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. Önceki gün harekete geçen polis, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Şüpheliler K.Y., K.G., Y.G., H.E.B., A.O., B.D., O.D., H.B.K., A.Ö.K. ve K.S. gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda; 14 bin 867 sentetik hap ile uyuşturucu satışından elde edilen 147 bin 100 TL para ele geçirildi. 10 şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.