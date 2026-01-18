Haberler

İzmir'de trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 17 bin 333 lira ceza

İzmir'in Buca ilçesinde, tehlikeli manevralar yaparak trafik güvenliğini tehdit eden kamyonet sürücüsüne 17 bin 333 lira para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyeti iptal edilirken hakkında adli işlem başlatıldı.

İzmir'in Buca ilçesinde trafikte ani manevralar yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren kamyonet sürücüsüne 17 bin 333 lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Doğuş Caddesi'nde park halinden tehlikeli şekilde çıkış yaptığı ve ani manevralarla trafiği tehlikeye düşürdüğü belirlenen 35 BAD 281 plakalı kamyonete ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Polis, sürücünün B.H. olduğunu belirledi.

B.H'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun 8 ayrı maddesinden toplam 17 bin 333 lira ceza kesildi. Aday sürücü olduğu ve 75 ceza puanını aştığı belirlenen B.H'nin sürücü belgesi de iptal edildi.

Ayrıca B.H. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
