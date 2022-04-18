Buça'da Tank Mezarlığı Görüntüleri

Buça'da parçalanmış ve yanmış tankların oluşturduğu tank mezarlığı bölgede yaşanan kanlı savaşın bir göstergesi gibi.

Yetkililer, hasarlı arabalar ve onlarca kurşunun isabet ettiği minibüslerin yanı sıra tahrip olmuş askeri araçları bir bölgeye yığıyor.

Buça ve Irpin'in kuzey bölgeleri, Ukrayna kuvvetlerinin direnişiyle kuzeybatıdan ilerleyen Rus birliklerinin durdurulduğu noktaydı.

Rusya, doğu Ukrayna'ya odaklanmayı planladığını söyleyerek kuvvetlerini Kiev'in kuzeyinden geri çekene kadar, bölge başkent çevresinde en kanlı çatışmalardan bazılarına tanık oldu.

Rus güçleri bölgede çok sayıda sivili öldürmekle suçlanıyor, ancak Kremlin bunu reddediyor.

DailyMotion.com / Güncel