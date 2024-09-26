Buca'da Sahtecilik Operasyonu: 1 Tutuklama
İzmir'in Buca ilçesinde resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda sahte belge ve cihaz ele geçirildi.
İzmir'in Buca ilçesinde resmi belgede sahtecilik yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sahtecilik Suçları Büro Amirliği ekipleri, Buca ilçesinde 2 şüpheli arasında sahte çek alışverişi yapıldığını tespit etti.
Soruşturma kapsamında yakalanan şüphelilerin Karşıyaka ve Buca ilçelerindeki ikamet ve araçlarında arama yapıldı.
Aramalarda 24 sahte çek, 4 dizüstü bilgisayar, yazıcı, fotokopi makinesi, para dedektörü, kimlik kaplama makinesi, milimetrik kesim tahtası, sahte kimlik, sürücü belgesi ve banka kartları ile pasaport, diploma, tapu senedi ve para ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Güvenlik Politika 3-sayfa Güncel Hukuk izmir Buca
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