Buca'da Restoranda Silahlı Kavga: 1 Ölü, 3 Tutuklama

İzmir'in Buca ilçesinde bir restoranda çıkan silahlı kavgada E.K. yaşamını yitirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İzmir'in Buca ilçesinde restoranda çıkan silahlı kavgada bir kişinin tabancayla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Buca ilçesinde bir restoranda 25 Ağustos'ta çıkan tartışmada E.K'nin (20) tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan Y.E. (34), A.B. (45), H.C. (25) ve O.B'nin (37) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.E, A.B. ve O.B. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. H.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Buca'da 25 Ağustos'ta E.K'nin müşteri olarak gittiği restoranda yan masadaki müşteriye ait cep telefonu kaybolmuş, işletme sahibi Y.E, E.K'den şüphelenmiş, konuşmak için dışarıya çıkan taraflar arasındaki tartışmada Y.E, tabancayla ateş ederek E.K'yi vurmuştu. E.K, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde, bir kişinin masadaki cep telefonunu aldığı ve işletmeden ayrıldığı, ardından dışarıda tartışma yaşandığı ve bu sırada ateş edildiği görülüyor.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı
