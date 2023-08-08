Buca'da Parklara Zarar Veren Vandallara Tepki

İzmir'in Buca ilçesinde geçtiğimiz günlerde çocuk parkının yakılmasının ardından, bu kez de parklardaki su fıskiyelerine zarar verildi. Vandallara artık durmaları konusunda çağrıda bulunan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "Tüm bu hizmetler vatandaşlarımızın vergileri ile yapılıyor. Burada hepimizin kazançlarından kesilen vergiler var; yani hepimizin alın teri var. İnsan kendi malına zarar verir mi?" diyerek tepki gösterdi.

Buca'da, geçtiğimiz haftalarda Yıldız Mahallesi'ndeki Şemsiyeli Parkı'nın yakılmasının ardından çocuk parkları yine vandalların hedefi haline geldi. Parklara saldıran kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, bu seferde ilçenin çeşitli mahallelerinde bulunan parklardaki su fıskiyelerini ve zamanlayıcı su saatlerini kırdı.

Halkın vergileri ile yoğun emekler harcanarak vatandaşın hizmetine sunulan parkların sürekli olarak vandalların hedefinde oluğunu söyleyen Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "Çok üzgünüz. Bu kötü durumla sürekli karşılaşıyoruz. Bunu yapanlar bilmiyorlar mı tüm bu hizmetler onların vergileri ile yapılıyor. Tüm bu parklar vatandaşın ortak malı. Burada herkesin alın teri var. Bizler hizmete açıyoruz, bakımını yapıyoruz ama kimin parasıyla yapılıyor? Halkımızın parasıyla, hepimizin kazançlarından kesilen vergilerle yapılıyor. İnsan kendi malına nasıl zarar verir?" diye konuştu. - İZMİR