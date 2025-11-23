Buca'da Oto Galeriye Silahlı Saldırı: İki Şüpheli Gözaltında
İzmir'in Buca ilçesinde bir oto galeriye silahla ateş edip patlayıcı madde atan 2 şahıs gözaltına alındı. Olay sonrası emniyet ekipleri harekete geçti.
İzmir'in Buca ilçesinde bir oto galeriye silahla ateş açıp patlayıcı madde attıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Buca Sanayi Sitesi'nde dün 2 kişi bir oto galeriye önce tabancayla ateş açtı, ardından patlayıcı madde attı.
İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Kimlikleri belirlenen 2 şüpheli yakalandı.
Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel