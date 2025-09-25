Haberler

Buca'da Orman Yangınına Neden Olan Sanığın Yargılaması Devam Ediyor

İzmir'in Buca ilçesinde ailevi sorunları nedeniyle evini yakan ve ormanlık alana yakın otları ateşe vererek orman yangınına neden olduğu iddia edilen sanığın duruşmasına devam edildi. Sanık, yangın ile alakasının olmadığını savundu.

İzmir'in Buca ilçesinde ailevi sorunları nedeniyle bunalıma girip evini yaktığı, daha sonra ormanlık alana yakın otları ateşe vererek orman yangınına neden olduğu iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 61. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık H.Ö. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Söz verilen sanık H.Ö, orman yangınıyla alakasının bulunmadığını savunarak beraatini talep etti.

Cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamı yönünde görüş sundu.

Hakim, sanığın olayda kullandığı malzemeyi satın aldığı marketteki personelin tanık olarak dinlenilmesine ve tutukluğun devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

Olay

Buca'da 29 Haziran'da H.Ö. (44), evini yakıp çevre yolu kenarındaki otları tutuşturarak orman yangınına neden olduğu gerekçesiyle tutuklanmıştı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, H.Ö. hakkında "orman yakma" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel
500
