Buca'da Orman Yangını: 1 Kişi Gözaltında

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen orman yangınıyla ilgili 1 kişinin benzinle yangını başlattığı gerekçesiyle gözaltına alındığını açıkladı.

Bakan Tunç sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "İzmir ilimizin Buca ilçesinde meydana gelen orman yangınıyla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, şüpheli 1 kişi benzinle yangını başlattığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştır. İkametini kundakladığı ve sonrasında da orman yangınını başlattığı iddia edilen şüpheli şahıs hakkında, 'kasten orman yangınına sebebiyet verme' suçu kapsamında adli işlem başlatılmıştır. Ülkemizin farklı bölgelerindeki orman yangınlarıyla ilgili başlatılan soruşturmalar da çok yönlü ve titizlikle sürdürülmekledir" dedi.

Bakan Tunç, yeşil vatana kastedenlerin adalet önünde hesap vermekten kaçamayacaklarını belirterek, "Bilinmesi gerekir ki; dikkatsizlikle orman yangınına sebebiyet verenlere 3 yıldan 10 yıla kadar hapis, kasten orman yakanlara en az 10 yıl hapis + adli para cezası, terör amacıyla orman yakanlara müebbet hapis ve 20.000 günden 25.000 güne kadar adli para cezası, izin verilmeyen yerlerde ateş yakanlara, anız yakanlara, sigara atanlara, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis + adli para cezası uygulanır. Ölüm veya yaralanma meydana gelirse bu suçlardan dolayı ayrıca cezalar uygulanır. Her ihmalin ve bir kıvılcımın, bir ömürlük pişmanlığa dönüşmemesi için herkesin duyarlı ve dikkatli olması gerekmektedir. Yeşil vatanımızı korumak ve çıkan yangınları söndürmek için tüm zorluklara rağmen fedakarca çalışan başta orman teşkilatımız olmak üzere tüm ekiplerimize teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyoruz" ifadelerini kullandı.