Buca'da Minibüsten Ormanlık Alana Sıçrayan Yangına Müdahale Başladı
İzmir'in Buca ilçesinde bir minibüste çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Bölgeye 4 uçak, 2 helikopter, 15 arazöz ve 99 personel yönlendirildi.
İzmir'in Buca ilçesinde bir minibüste çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Alınan bilgiye göre, İzmir-Çeşme Otoyolu Mustafa Kemal Mahallesi mevkisinde ilerleyen bir minibüste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın otoyol yanındaki ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 2 helikopter, 15 arazöz, 2 iş makinesi ve 99 personelle yangına müdahale ediliyor.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Güncel