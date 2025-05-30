Buca'da Meyve Tezgahında Yangın: İtfaiye Müdahale Etti

Buca'da Meyve Tezgahında Yangın: İtfaiye Müdahale Etti
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Buca'daki pazar yerinde sebze-meyve tezgahtında çıkan yangın, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangının kundaklama ihtimali üzerinde duruluyor.

meyve tezgahı alev alev yanarken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yangın, saat 23.45 sıralarında Buca ilçesi Şirinyer semtinde bulunan pazar yerindeki bir sebze- meyve satışı yapılan tezgahta çıktı. İddiaya göre, tezgahta bilinmeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede tamamını sardı. Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Öte yandan, tezgahın alev alev yanması bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Polis, tezgahın kundaklanmış olabileceği ihtimaline karşı çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yangınla ilgili incele sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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