Buca'da Kaçak Sigara Ticareti Operasyonu: İki Gözaltı

Buca'da, kaçak sigara ticareti yaptığı iddia edilen iki şüpheli gözaltına alındı. Emniyet ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, aramalarda çok sayıda kaçak sigara ve tütün mamulü ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak tütün mamulleri ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, Barış Mahallesi'nde Y.A., Efeler Mahallesi'nde A.A'nın iş yerlerine baskın düzenlendi.

Adreslerdeki aramalarda 4 bin 940 doldurulmuş makaron, 2 bin boş makaron, 26 gümrük kaçağı sigara ve 10 elektronik sigara tütünü ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
