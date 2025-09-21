Buca'da Kaçak Sigara Ticareti Operasyonu: İki Gözaltı

Buca'da kaçak sigara ticareti yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak tütün mamulleri ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, Barış Mahallesi'nde Y.A., Efeler Mahallesi'nde A.A'nın iş yerlerine baskın düzenlendi.

Adreslerdeki aramalarda 4 bin 940 doldurulmuş makaron, 2 bin boş makaron, 26 gümrük kaçağı sigara ve 10 elektronik sigara tütünü ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alındı.