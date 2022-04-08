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Buca'da iftar bereketi

Bültenler - Güncel
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Buca'da iftar bereketi

BUCA Belediyesi'nin verdiği iftar yemeği Bucalıları bir araya getirdi. Oruçlarını dualar eşliğinde açan vatandaşlar, Ramazan ayının manevi güzelliğini ve bereketini paylaştı.

BUCA, İZMİR (Bültenler) - Buca Belediyesi'nin hizmet binasının önünde düzenlenen iftar yemeğine Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, CHP Buca İlçe Başkanı Hacer Taş Gültepe, İYİ Parti Buca İlçe Başkanı Gamze Bilgen Torun, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve muhtarlar da eşlik etti. Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunun can bulduğu iftar sofrasında, Bucalılar Başkan Kılıç ile bol bol sohbet etme fırsatı buldu.

DAYANIŞMA SÜRECEK

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "Bu mübarek ayın ruhuna yakışır şekilde, kentimizde dayanışmamızı sürdüreceğiz. 11 ayın sultanı Ramazan ayı, birlik ve beraberliğimizi güçlendiriyor. Tuttuğumuz oruçlar, ettiğimiz dualar kabul olsun. Birlikte, yan yana nice sofralarımız olsun" diye konuştu.

Bültenler / Güncel

Buca Belediyesi, Erhan Kılıç, Ramazan, Buca, Güncel, Haberler

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