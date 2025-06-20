Buca'da Grev Sebebiyle Çöpler Toplanmıyor: Sokaklar Yığınlarla Dolu

Buca'da Grev Sebebiyle Çöpler Toplanmıyor: Sokaklar Yığınlarla Dolu
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İzmir'in Buca Belediyesi'nde DİSK'e bağlı işçilerin maaş talepleri sebebiyle gerçekleştirdiği grev, çöplerin toplanmamasına yol açtı. İlçede biriken çöpler, vatandaşların tepkilerine neden oldu.

İZMİR'in Buca Belediyesi'nde ortalama 150 bin lirayı bulan maaş alacakları sebebiyle Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası'na (Genel İş) üye bazı çalışanların iş bırakmasının ardından, çöpler toplanmadığından sokaklarda yığınlar oluştu.

Buca Belediyesi'nde görev yapan DİSK'e bağlı Genel İş'e üye bazı çalışanlar, ortalama olarak kişi başı 150 bin lira maaş alacakları olduğu gerekçesiyle önceki gün iş bıraktı. Dün Buca Belediye Başkanı Görkem Duman işçilerle görüşürken, grevin yasal hakları olduğunu, çözüm için uğraştıklarını belirtti ancak görüşmeden uzlaşma çıkmadı. Grev sebebiyle çöpleri toplanmayan ilçenin bazı noktalarında çöp yığınları oluştu. Biriken çöpler kaldırımlara ve yollara taştı.

'NEFES ALAMIYORUZ'

Buca'da yaşayan Aşkın Şak, "Şu rezalete bakın. Dağda yaşamıyoruz. Bu sorunu çözmeleri lazım. Burası İzmir'in en güzel semtlerinden birisi. Şu manzaraya bakar mısınız? Gittikçe de kötüleşiyor. Savaşlar dışarıda oluyor ama keşke biz de kendi içimizdeki savaşı bitirsek" dedi.

İlçede çalışan esnaf Hayrettin Can ise "Her taraf pislik içinde. Bu duruma el atılması lazım. Binlerce insan buradan geçiyor. Bunun olmaması lazım. Bir çözüm bulunsun ki insanlar rahat etsin. Nefes alamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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