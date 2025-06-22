Buca'da Grev Nedeniyle Çöp Yığınları ve Kötü Koku Tepkilere Neden Oluyor

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İzmir'in Buca ilçesinde, belediye işçilerinin maaş ve alacak ödemeleri sebebiyle başlattığı grev sırasında biriken çöp yığınları ve kötü koku, vatandaşların tepkisini topladı. Grevin 5. gününde temizlik hizmetlerinde aksama yaşanıyor.

İzmir'in Buca ilçesinde belediye işçilerinin grevi nedeniyle biriken çöp yığınları ve kötü koku tepkilere neden oluyor.

Buca Belediyesinde çalışan 1763 işçi, düzenli maaş alamadıkları ve biriken alacakları ödenmediği gerekçesiyle 18 Haziran'dan bu yana iş bırakma eylemi yapıyor.

Grevin 5'inci gününde temizlik hizmetlerinde görevli işçilerin iş bırakması nedeniyle Buca'nın bazı sokaklarında çöp yığınları ve kötü koku oluştu.

Biriken çöplerin kaldırım ve yollara taştığı görüldü.

Vatandaşlar grev nedeniyle çöplerin biriktiğini belirterek, sorunun çözülmesini istedi.

Emekli öğretmen Cem Aynur Yılmaz, AA muhabirine, ilçenin birçok bölgesinde çöplerin biriktiğini söyledi.

Görüntülerin İzmir'e yakışmadığını ifade eden Yılmaz, "Her yer pislik içinde. Tam turizm zamanı, yurt dışından insanların geldiği zamanlar. Bu sorunun en kısa zamanda çözülmesi gerekiyor. Çok üzgünüm." dedi.

Müberra Başeğmez ise "Kaç gündür her sokak başı çöplerle dolu. Sinekler çoğalacak. Anlaşma yapılsın, bir an evvel çöpler toplansın, pislikten kurtulalım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel
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