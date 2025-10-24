Buca'da Eski Eşini Bıçakla Yaralayan Şüpheli Yakalandı
İzmir'in Buca ilçesinde M.O. isimli şahıs, eski eşi M.U.'yu bıçakla yaraladıktan sonra kaçtı. Kadın hastaneye kaldırılırken, şüpheli Torbalı'da yakalandı.
İzmir'in Buca ilçesinde eski eşini bıçakla yaraladıktan sonra kaçan şüpheli gözaltına alındı.
Dün, Dicle Mahallesi'nde, M.O. (37) eski eşi M.U'yu (37) bıçakla yaraladıktan sonra kaçtı.
Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçak darbesi alan kadın, Buca Seyfi Demirsoy Hastanesinde tedavi altına alındı.
Polis, şüpheliyi Torbalı ilçesinde yakaladı.
M.O'nun ifade işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel