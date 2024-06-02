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Buca'da ehliyetsiz sürücünün kullandığı araçla kaza: 3 kişi yaralandı

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Buca'da 16 yaşındaki B.A'nın ehliyetsiz olarak kullandığı araç, apartman duvarına ve kafeteryada oturan 3 kişiye çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı ve sürücü olay yerinden kaçtı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sürücü gözaltına alındı.

Buca'da ehliyetsiz sürücünün kullandığı aracın çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 16 yaşındaki B.A'nın kullandığı 35 EG 6065 plakalı hafif ticari araç, Hürriyet Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde önce apartman duvarına ardından kafeteryada oturan 3 kişiye çarptı.

Kazada kafeteryadaki Abdulkadir A. (85), Emine B. ve Seyit A. yaralandı.

Kafeterya camlarının kırıldığı, marketin önündeki dolapların hasar gördüğü kazanın ardından sürücü olay yerinden yaya olarak uzaklaştı.

Sağlık ekiplerince Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Abdulkadir A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Sürücüyü yakalamak için çalışma yürüten Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, B.A'yı gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Güncel

Buca Güvenlik Trafik Kazaları Suç Güncel Haberler

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