Buca'da 51 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şüpheli Yakalandı

İZMİR'in Buca ilçesinde, 6 farklı suçtan hakkında 51 yıl 5 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan E.A. (28), polis tarafından yakalandı.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün gece, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Şüphe üzerine durdurulup kontrol edilen E.A.'nın, 'karşılıksız yararlanma', 'herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık', 'bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık', 'elde veya üste taşınan eşyayı özel beceri ile almak suretiyle hırsızlık', 'birden fazla kişi tarafından birlikte konutta veya eklentilerinde beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı yağma' ve 'dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık' suçlarından 51 yıl 5 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. 2 bin TL para cezası da bulunan E.A., gözaltına alındı. Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Haber: Kadir ÖZEN / İZMİR,